Galatasaray, Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı iddiası! İşte kabul ettiği maaş...

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Fernando Muslera'nın gelecek hafta 37 yaşına girecek olması ve yeni sezonda da ligde 8+3 yabancı kuralının devam edecek olması sonrasında kaleye güvenilir bir yerli isim almayı hedefleyen Galatasaray'da Uğurcan Çakır ismi gündeme geldi.

Geçen sezon Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan ve performansıyla Avrupa devlerinin radarında olan milli file bekçisi bu sezon beklentilerin altında kaldı. Piyasa değeri düşen ve Avrupa'dan eskisi kadar talibi olmayan 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi.

'Trabzonspor'un menfaatleri de çok önemli'

Fanatik'te yer alan haberde; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan her ne kadar, 'Trabzonspor'un kaptanını satmam' dese de Uğurcan'ın kariyeri ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim Bom'un ilgisine sıcak baktığı kaydedildi.

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Söz konusu habere göre; Sarı-Kırmızılı ekip, temas kurduğu Uğurcan'la anlaşmaya vardı. Senelik 30-35 milyon TL bandında bir rakama yeşil ışık yakan tecrübeli eldiven, "Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek" dediği öğrenildi.

Takasta sürpriz isim...

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un hedefi bu transferi 5-6 milyon Euro bonservise ya da Mostafa Mohamed başta olmak üzere bir miktar para+takas formülüyle bitirmek. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.