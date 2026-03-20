Galatasaray, UEFA'dan hesap soracak!

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 07:00

Galatasaray, Noa Lang'in sakatlanmasına yol açan saha koşullarını uluslararası platforma taşıdı.

Galatasaray, 4-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği Liverpool maçında iki de önemli kayıp verdi. Sarı kırmızılıların Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ve Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, karşılaşma sırasında ciddi şekilde sakatlandı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, Osimhen’in sağ kolunda kırık tespit edildiği, sağ el başparmağı saha kenarındaki reklam panolarının arkasında bulunan bariyere sıkışan Lang’da ise ciddi kesik oluştuğunu duyuruldu.

LANG, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Milli aradan yararlanarak ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen’in ameliyat olup olmayacağı tatil sonrası İstanbul’a dönünce netleşecek. Osimhen ameliyat edilirse yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak ve bu durumda Süper Lig’deki Trabzonspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Türkiye Kupası’nda yine Gençlerbirliği ile oynanacak maçlarda kesin olarak forma giyemeyecek. Osimhen’in nisan ayının son haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor. Lang ise Trabzonspor karşılaşmasında oynamayacak.

İNGİLTERE'DEKİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Bu arada Galatasaray Kulübü, Noa Lang’ın sakatlanmasına yol açan saha şartları için UEFA’ya şikayette bulundu. Genel sekreter Eray Yazgan, HT Spor’a yaptığı açıklamada, “Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık, incelemelerini yaptılar. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA’ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz” diye konuştu. Dün İngiltere’de ameliyat olduktan sonra Hollanda’ya giden Lang, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkürler” dedi.

