Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray St Johnstone maçı için geri sayım başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Galatasaray, St Johnstone takımını konuk edecek. Karşılaşmadan galip ayrılması halinde bir üst turu hedefleyecek olan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerini sürdürecek. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman? İşte, o detaylar

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray St Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 tarihinde 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda PSV Eindhoven karşısında istediği sonucu alamayan Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya’nın St. Johnstone takımını konuk edecek. Saat 20.00’de D-Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek.



Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.