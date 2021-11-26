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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 4. torbadan girip lider olan tek takım

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Europa League
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligine 4. torbadan girip lider olan tek takım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Fatih Terim: Tarihi bir galibiyetGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
daha fazla video içinFatih Terim: Tarihi bir galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

- A Grubu: Brondby 4. sırada

- B Grubu: Sturm Graz 4. sırada

- C Grubu: Legia 4. sırada

- D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada

- E Grubu: Galatasaray 1. sırada

- F Grubu: Midtjylland 3. sırada

- G Grubu: Ferencvaros 4. sırada

- H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligine 4. torbadan girip lider olan tek takım

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Europa League

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