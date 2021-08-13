Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Randers'ı 10'a katladı! Çarpıcı rakamlar...

Spor Servisi - UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off’a yükselen Galatasaray, bu turda Danimarka’dan Randers’la karşı karşıya gelecek. Danimarka Süper Ligi’nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası’nı kazanarak Avrupa Ligi’ne kaldı. Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig’de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.

TAKIMIN BEYNİ TIBBLING

Takımı sırtlayan belli başlı bir yıldızı olmayan Randers’ta bu sezon atılan 6 golün 5’i farklı isimlerden geldi. Geçen sezon da toplamda 17 futbolcu gol sevinci yaşadı. Geçen sezon öne çıkan isimlerden Vito Hammershoj-Mistrati, Marvin Egho ve Alhaji Kamara’yı takımda tutmayı başardılar. Hollanda ekibi Emmen’den 200 bin Euro’ya transfer ettikleri merkez orta saha Simon Tibbling’den çok şey bekliyorlar. İsveçli futbolcu şu anda takımın beyni konumunda. Ligdeki ilk 3 maçta 4-4-2’li dizilişle sahaya çıkarken, Sonderjyske’yi 1-0 yendikleri müsabakada 4-4-1-1’i tercih ettiler.

Kadronun toplam piyasa değeri 9.45 milyon Euro, yani temsilcimiz Galatasaray’dan yaklaşık olarak 10 kat daha düşük bir değere sahip. Sarı kırmızılıların güncel kadro değeri ise 98.5 milyon Euro.