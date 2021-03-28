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GeriFutbol Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

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Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

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