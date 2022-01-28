Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı? İşte detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı? İşte detaylar

#Galatasaray#Tuzlaspor#Hazırlık Maçı
Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın var mı İşte detaylar

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile bugün karşı karşıya geliyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele öncesinde sporseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Haberin Devamı

Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, bugün Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek... Sarı Kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u ağırlayacak. İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, bu karşılaşmada kritik Alanyaspor maçının taktik provasını yapmak istiyor.

GALATASARAY İLK 11: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

TUZLASPOR İLK 11: TUZLASPOR: Philipp, Aykut Çeviker, Samet Asatekin, Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Veaceslav Posmac, Tayfun Aydoğan, Francis Ezeh, Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt

OMAR 13 YIL SONRA İLK KEZ

2020 yılbaşı akşamı yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve uzun süre tedavi gördükten sonra takımla antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra ilk kez forma giyecek.

Haberin Devamı

Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 13.00'da başlayacak. Karşılaşma GSTV ve Galatasaray'ın Youtube hesabından yayınlanacak.

Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın var mı İşte detaylar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Tuzlaspor#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan