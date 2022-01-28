Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı? İşte detaylar

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Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, bugün Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek... Sarı Kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u ağırlayacak. İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, bu karşılaşmada kritik Alanyaspor maçının taktik provasını yapmak istiyor.

GALATASARAY İLK 11: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

TUZLASPOR İLK 11: TUZLASPOR: Philipp, Aykut Çeviker, Samet Asatekin, Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Veaceslav Posmac, Tayfun Aydoğan, Francis Ezeh, Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt

OMAR 13 YIL SONRA İLK KEZ

2020 yılbaşı akşamı yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve uzun süre tedavi gördükten sonra takımla antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra ilk kez forma giyecek.

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Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 13.00'da başlayacak. Karşılaşma GSTV ve Galatasaray'ın Youtube hesabından yayınlanacak.