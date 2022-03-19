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Galatasaray turu kaybetti, Barcelona’yı kazandı

#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi
Galatasaray turu kaybetti, Barcelona’yı kazandı

Sarı kırmızılılar ile Avrupa Ligi’nin son 16 turunda elendiği Katalan ekibi arasında dostluk köprüsü kuruldu. İki kulüp hem deplasmanda hem de İstanbul’daki maçta ilişkilerini sağlamlaştırdı. Barça Başkanı Laporta, Elmas’a, genç yeteneklerin tecrübe kazanması için ve geniş kadrolarında düşünmedikleri futbolcuların düzenli forma giymesi adına artık G.Saray’a öncelik verileceğini belirtti.

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki Barcelona-Galatasaray eşleşmesi iki kulüp arasındaki yeni anlaşmaların da önünü açtı. İyi mücadele etmesine karşın UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı kırmızılılar, sportif olarak olumsuz sonuç elde etmesine karşın Katalan ekibi ile ilişkilerde önemli adımlar attı. Barcelona’da çok iyi ağırlanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, Barça Başkanı Juan Laporta’ya aynı şekilde karşılık verdi. İstanbul’da önce Ulus Sunset’te, Laporta ve ekibine akşam yemeği veren Elmas, maç günü ise İspanyol heyet ile G.Saray Lisesi’ni gezip boğazda tekne turu yapmıştı.

Öncelik sarı kırmızılı kulübün

Laporta “G.Saray ile Barcelona arasında birçok ortak özellik var” sözünü karşılık Elmas ise “Artık biz kardeş kulübüz” derken bu açıklamalar karşılıksız kalmadı. Galatasaray ve Barcelona arasındaki bu dostluk adına sözler verilirken, gelecek adına da önemli adımlar atıldı. İstanbul’da son derece sıcak ve güzel şekilde ağırlanan Barcelona Başkanı Laporta, Burak Elmas’a, genç yeteneklerin tecrübe kazanması, geniş kadrolarında düşünmedikleri futbolcuların ise düzenli forma giymesi adına artık Galatasaray’a öncelik verileceğini açıkça dile getirdi.

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Galatasaray turu kaybetti, Barcelona’yı kazandı

Bu adımda Pena’nın payı büyük

Bu önemli adımda Inaki Pena’nın da payı büyük oldu. Genç kalecinin Türkiye ve G.Saray’a olan sevgisi, performansı ile gelişimi de Barcelona ile Laporta’yı son derece memnun etti. Yeni sezonda Barcelona’dan kiralama formülü adına öncelik sözü alan G.Saray’ın ise gönlünde ilk olarak yine Inaki Pena var. Sarı kırmızılılar gidişata göre sezon sonunda Barcelona’yı, Inaki Pena’yı 1 yıl daha kiralamak adına girişimlerde bulunacak. Pena’nın düzenli olarak forma giymesi ile birlikte kalede gösterdiği yüksek gelişim, değerini katlaması da masada Galatasaray’ın kullanacağı doneler olacak.

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