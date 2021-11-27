Galatasaray turla birlikte transferde iştaha geldi

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Sezon başında kabuk değiştiren ve genç bir takım kuran Galatasaray’ın, Avrupa’da sergilediği başarılı performans ve bir üst tura çıkmayı garantilemesi ile birlikte kadroya olan yatırımın sürdürülmesi kararını aldırdı. Lazio deplasmanından puanla ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabını lider konumda tamamlayacak olan sarı kırmızılılar ocak ayında da önemli hamlelere imza atacak.

ORTAYA 2 TAKViYE GELECEK

Fatih Terim’e, kadroya, projeye ve sonuna kadar inanan yönetim, devre arası 1 değil, 2 orta saha transferi birden gerçekleştirecek. G.Saray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile birlikte fizik gücü yüksek iyi bir kesici özelliği olan 6 numarayı almak için de harekete geçecek.

BABEL’E VEDA ZAMANI

Babel’in ocak ayında ayrılması halinde sarı kırmızılılar Dennis Man’ın liste başında olduğu genç bir kanat transferine daha imza atacak.

KALEYE ADAY iRFANCAN

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Bir başka hamle ise Muslera sonrasına hazırlık olacak. Galatasaray sezon başında transferi için adım attığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe kulübü ile masaya oturup genç kaleciyi kadrosuna katmaya çalışacak.

ASSUNÇAO GiDiYOR

Şu anda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray’da istenileni veremeyen ve süre alamayan Assunçao ise ocakta geri gönderilecek.

AYRILIKLARA BAĞLI

Transfer teklifleri de alan birçok oyuncusunun ayrılığı halinde ise Galatasaray’da, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final, yarı finale yükselme başarısı adına da takviye sayısı da artacak.