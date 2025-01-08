Galatasaray Türkiye Kupası'nda sezonu Başakşehir maçıyla açıyor, Şampiyon Oran farkı Misli'de öne çıkıyor!

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Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Batuhan Kolak üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay; Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Sara, Torreira; Sallai, Barış, Yunus; Batshuayi.

Başakşehir: Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 5 resmi maçın 4’ünde Galatasaray hem ilk yarı hem de ikinci yarı galip geldi.

Başakşehir’in oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde karşılıklı goller oldu.

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Galatasaray evinde oynadığı son 12 resmi maçta 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Başakşehir deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray’ın oynadığı son 7 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Galatasaray galibiyetine 1.26, beraberliğe 4.84, Başakşehir kazanıra ise 6.31 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %32’si Galatasaray’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

İki ekip önce kupada, pazar günü de ligde karşılaşacaklar. Okan Buruk'un ideal 11'i artık net olsa da kupa kulvarında farklı isimlere 11'de şans verebilir. Göztepe önünde zorlanmışlardı. Yine de kadro kalitesi ortada. İlk yarıda dengeli bir skor görmek beni şaşırtmaz. Zor bir 90 dakika olacaktır.

5 GÜNDE 2 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir, bu sezonki ilk randevularına kupada çıkacaklar. İki takım ilk olarak kupada Galatasaray'ın ev sahipliğinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler, 12 Ocak Pazar günü ise ligde Başakşehir'de karşı karşıya gelecek.

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KUPA'DA 3. MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023'teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı.

BURUK İLE ATAN 7. RANDEVUDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 3, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

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G.SARAY 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR, KUPA'DA G.SARAY'A KAYBETMİYOR

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler, bu maçta da sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem bu seriyi sürdürmek hem de grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

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İki takım, ilk olarak 2016-2017 sezonunda son 16 turunda karşılaşmış ve turuncu-lacivertli ekip, sahasında 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Başakşehir, 2022-2023 sezonunda ise çeyrek finalde eşleştiği sarı-kırmızılıları deplasmanda 3-2 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

YUNUS AKGÜN ÇOK FORMDA

Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

OSIMHEN FARK YARATIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.