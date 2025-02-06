Galatasaray Türkiye Kupası’nda Boluspor'a konuk oluyor! Şampiyon Oranlar Misli'de

Haberin Devamı

İlandır

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanında çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor: Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kağan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic.

Galatasaray: Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Boluspor'un oynadığı son 5 maçın 4'ü, Galatasaray'ın ise son 5 maçının 3'ü 2.5 alt skorlarla sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 4 resmi maçı Galatasaray kazandı.

Galatasaray, son 28 resmi maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve bu maçların hepsinde en az 1 gol buldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u konuk takımın kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Muslera, Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper gibi önemli yıldızlar yok Galatasaray'da. Okan Buruk, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Elbette bazı as isimler 11'de olacak. Boluspor açısından bu maç vitrin maçı. Galatasaray'ı zorlu hava ve saha koşulları bekliyor. KG Var bahsi denenir.

Haberin Devamı

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada ev sahibi Boluspor'un kazanırına 7.04 yerine 7.41 oran verilirken maçın beraberliği 5.28 yerine 5.60 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Galatasaray’ın kazanmasına ise 1.16 yerine 1.19 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

GALATASARAY ROTASYONA GİDECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.

BOLU İLK MAÇINI KAYBETTİ

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.