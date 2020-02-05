Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanında! iddaa'da öne çıkan...

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ALANYASPOR - GALATASARAY

Ligde tam gaz devam eden Alanyaspor sıralamada 4. sıraya kadar yükseldi. Bu akşam Galatasaray, hafta sonu da Fenerbahçe ile oynayacaklar.

Çok zorlu bir fikstürleri var ve hem kupada hem ligde istikrarlı şekilde devam etmek istiyorlar.

Galatasaray hafta sonu ligde Kayserispor’u 4-1’lik skorla geçip takımı ve taraftarı ateşledi. Hem kupada hem ligde şampiyonluğun peşini bırak istemeyen sarı kırmızılı ekip için de zorlu bir mücadele onları bekliyor.

Misli.com’da açılan bahis oranlarına baktığımızda karşılaşma için favori bir taraf gösterilmiyor.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçına, TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bahis yapıp siz de kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın son 5 mücadelesine bakıldığında Galatasaray 4 kez galip geldi, 1 maçın da berabere sonuçlandığını görüyoruz.

- Galatasaray’ın son 5 maçından 4’ünde "2.5 ÜST" ve "KG VAR" tercihleri kazandırdı.

- Alanyaspor’un son 5 mücadelesi "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %23'ü sarı kırmızılıların çeyrek final ilk maçını kazanacağını düşünüyor.

%22'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Ligin en iyi ve istikrarlı oyununu sergileyen Alanyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Hemen belirtelim; kupa mücadelesi olsa da Galatasaray sahaya as kadrosu ile çıkacak. Fatih Terim hem maçın önemi hem de zorluk derecesi nedeniyle bu 90 dakikada kalede Muslera’ya görev verecek.

Alanyaspor 3. bölgede etkili olan ve gol bulmakta sıkıntı çekmeyen bir takım. Galatasaray’ın da etkili oyuncuları ile çıkacağını dikkate alırsak tercihimi iki takımında skor üretmesinden yana kullanacağım.

"KG VAR" tercihi bu maçın en ideal seçimi...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





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