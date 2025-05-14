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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 sezon sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Gaziantep Stadı'nda yapılan final maçına hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında net pozisyona giremeyen "Cimbom" rakibinin pozisyonlarında ise gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, oyunu tamamen kontrolüne aldı. Nijeryalı yıldız, 63. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde çok fazla maç oynayan futbolcularını dinlendirmek için peş peşe değişiklikler yaptı.

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Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Beş sezonluk hasreti bitirdi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirdi.

Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 3. kez güldü

Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı 4. final maçında 3. kez kupayı kaldırdı.

İki ekip bu sezona kadar önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı. Üçüncü final eşleşmesi ise 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.

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İki ekip arasında 4. ve son finali 3-0 kazanan Galatasaray, 3. kez mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

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Rekabette 6 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 lig müsabakasında da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son randevuyu 3-0 kazanarak seriyi 6 maça çıkardı.

Bu sezonki 3 randevunun galibi Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 3. kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadı.

Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

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İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

İki ekip bu sezonki üçüncü randevuya Türkiye Kupası finalinde çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0 galip ayrılarak kayba izin vermedi.

Barış Alper, bu sezon 13. golünü attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 47. resmi maçına çıkan Barış Alper, 5. dakikada fileleri havalandırarak müsabakadaki gol perdesini açtı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 kez tabelayı değiştirdi.

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Osimhen, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Süper Lig'de 28 maçta 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede olan Osimhen, kupa finalinde "Double" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki 4. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 müsabakada 6 golü bulunan yıldız santrfor, 39. resmi müsabakada 35 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran eski Galatasaraylı Mario Jardel'i (34) geçerek rekor kırdı.

Taraftarlardan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarı, kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa çok yaklaşan sarı-kırmızılı takımı destekleyen futbolseverler, Türkiye Kupası zaferini de büyük sevinçle karşıladı.

Taraftarlar, sırasıyla teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in adını bağırdı. Taraftarlar, Dursun Özbek'e "Büyük başkan" diye seslendi.

Taraftardan Osimhen isteği

Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını istedi.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, maçın son anlarında, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor." şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın ardından galibiyet "üçlü"sünü 2 gol atan Osimhen'den istedi. Taraftarın talebini yerine getiren 26 yaşındaki santrfor, daha sonra şampiyonluğun sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Osimhen, sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanmıştı.

Muslera, Günay'a koştu

Galatasaray'daki 14 sezonda büyük başarılar yakalayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, şampiyonluğu mevkidaşı Günay Güvenç ile kutladı.

Tecrübeli file bekçisi Günay, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta da kaleyi korudu. Başarılı bir performans sergileyen Günay, şampiyonluğa büyük katkı verdi.

Trabzonspor galibiyetinin ardından sahaya çıkan Muslera, koşarak gittiği Günay'a sarıldı. Unutulmaz file bekçisi, kendi adını seslenen tribünlere Günay'ı götürdü. İki file bekçisi birlikte "üçlü" çektirerek şampiyonluk sevincini yaşadı.