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Galatasaray tur için kazanmak zorunda!

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#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası#Konyaspor
Galatasaray tur için kazanmak zorunda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Galatasaray, kupada Grup'taki son maçında Konyaspor'u ağırlayacak

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Sarı - kırmızılılar, zirvedeki rakibini yenerse tur vizesini alacak, berabere kalırsa Eyüp-Başakşehir maçını bekleyecek, yenilirse elenecek.

G.Saray Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü maçında bugün sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park’taki saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Galatasaray tur için kazanmak zorunda

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Sarı kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu’ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray’ın berabere kalması halinde ise aynı saatte oynanacak Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak.

3. maçlar öncesi grupta Galatasaray ile Başakşehir’in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor. G.Saray’da Alvaro Morata, İsmail Jakobs ve Mauro İcardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

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#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası#Konyaspor

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