Galatasaray tribünlerinden Kerem Aktürkoğlu’na destek!

Galatasaraylı taraftarlar, sarı kırmızılı takım sahaya çıkar çıkmaz ilk olarak Kerem Aktürkoğlu’nu tribünlere çağırıp genç oyuncuya destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na kafa atmıştı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk atmıştı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu incelerken Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bırakmıştı.