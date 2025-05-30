Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye göndermeli koreografi!

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.

'THE WINNER ONE'

Kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk'un fotoğrafı yapılırken, daha sonra 'The Winner One' yazısı ve futbolcuların yer aldığı görsel açıldı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Doğu tribününde de sarı-kırmızı kartonlarla 'İlk ve tek' yazısı ile '5 yıldız' yapılırken ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2017 yılında söylediği 'Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız' sözünün pankartı açıldı.

25. ŞAMPİYONLUK ÖZEL

Güney tribününde ise kartonlarla 25 yazısı gerçekleştirildi.

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ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ AÇILDI

Ayrıca koreografi sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, sezon içerisinde açıklamaları hoparlörlerden çaldı.