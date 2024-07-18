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Galatasaray - Trencin maçı naklen D-Smart'ta!

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#Galatasaray#Trencin#Düsseldorf
Galatasaray - Trencin maçı naklen D-Smartta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Galatasaray, bu akşam 3. hazırlık sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Trencin ile kozlarını paylaşacak.

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Sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, 3. hazırlık maçında bugün Slovakya’nın Trencin takımıyla karşılaşacak. Linz kentindeki 17 bin 500 seyirci kapasiteli Raiffeisen Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak ekranlara gelecek. D-Smart, Galatasaray-Trencin maçında toplam 5 saat sürecek canlı yayınlar gerçekleştirecek. Berke Kosova’nın anlatacağı, Orhan Uluca’nın da yorumlarıyla renk katacağı maç öncesinde ve sonrasında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli yorum yapacak.

Galatasaray, Avusturya’da daha önce oynadığı karşılaşmalarda LASK Linz’e 3-2, Fortuna Düsseldorf’a da 5-2 yenilmişti.

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#Galatasaray#Trencin#Düsseldorf

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