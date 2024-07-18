Galatasaray-Trencin hazırlık maçı canlı izle: Galatasaray-Trencin hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray ve Trencin hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren sarı kırmızılı ekip, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki Trencin maçının ardından iki hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Lecce ve Parma ile de mücadele edecek. İşte Galatasaray-Trencin hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Slovakya’nın Trencin takımıyla bugün (18 Temmuz Perşembe) karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma sadece D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. D-Smart, Galatasaray-Trencin maçında toplam 5 saat sürecek canlı yayınlar gerçekleştirecek. Berke Kosova’nın anlatacağı, Orhan Uluca’nın da yorumlarıyla renk katacağı maç öncesinde ve sonrasında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli yorum yapacak.