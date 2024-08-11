Galatasaray transferinden vazgeçmişti, Wendel maçı yarıda bıraktı! Teknik direktör açıkladı: Durumu ciddi...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla açmıştı.

Galatasaray'ın yeni orta saha transferi Gabriel Sara da ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı - kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirmişti.

Süper Lig'in son şampiyonu, Gabriel Sara'dan önce Zenit forması giyen Wendel ile ilgileniyordu.

HATİPOĞLU 'SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu da "Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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MEDVEDEV: WENDEL, ZENIT'İN OYUNCUSU

Daha sonra Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu. Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Görüşmeler devam etmiyor." demişti.

WENDEL: UMARIM SEZON BOYUNCA DEVAM EDERİM

Wendel ise "Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov’a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim. Zenit’e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit’in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." diyerek kapıları kapatmıştı.

Wendel için 20 milyon euro + bonuslar isteyen Zenit'in taleplerini yüksek bulan Galatasaray, transferi askıya almış ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı.

F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR İDDİASI

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Öte yandan Fenerbahçe'nin de Fred'in sakatlığı sonrasında Wendel ile ilgilendiği ancak transfer için somut bir gelişme olmadığı iddia edilmişti.

SAKATLANDI!

26 yaşındaki futbolcu, Zenit'in dün oynadığı Dinamo Moskova maçında bir sakatlık yaşadı ve 52. dakikada yerini Victor Guimaraes'e bıraktı.

Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

SEMAK: CİDDİ BİR DURUM

Karşılaşmanın ardından konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Wendel dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Detaylı tetkiklerde ne çıkacağını göreceğiz. Ona çok sert oynadılar ama yapacak bir şey yok. İki seçenek var. Önemli olan daha kötüye gitmemesi. Çapraz bağları kastediyorum." diyerek durumun ciddiyetini anlattı.

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Bu sezon Zenit formasıyla 6 resmi maça çıkan Wendel, 1 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi ve 411 dakika süre aldı.