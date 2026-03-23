Galatasaray, transferi 'Sane formülü' ile bitiriyor! Manchester City'den geliyor

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon 4. kez üst üste şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yaz transfer sezonunda dünyaca ünlü bir ismi daha kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdürüyor.

Son gelen haberlere göre Sarı kırmızılı ekibin renklerine bağlamak istediği isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Bernardo Silva’ydı.

Öyle ki deneyimli on numara ile Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan mücadele öncesinde bir ön görüşme gerçekleştirilmişti. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli oyuncuya Galatasaray formasını giydirmek.

Haberin Devamı

JUVENTUS DA DEVREDE

Ancak bu transferde ciddi bir rakip de bulunuyor. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre Cim Bom’un, Şampiyonlar Ligi’nde elediği Juventus da 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

SANE FORMÜLÜ

İki devin, bu kez de Bernardo Silva için kıyasıya bir yarışa girmesi bekleniyor. Cim Bom ise Leroy Sane’de olduğu gibi hem Devler Ligi kozunu kullanacak hem de oyuncuya imza parası teklif edecek. Ayrıca bu transferde Bernardo’nun City’den eski arkadaşı İlkay Gündoğan’ın da devreye girmesi planlanıyor.

PERFORMANSI

Portekizli yıldız futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 41 maça çıktı. 10 numara ve kanat bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.