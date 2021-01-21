Galatasaray transferi bitirdi! Babası duyurdu: Galatasaray ile anlaştık!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için kulübü Brentford’a ve oyuncuya resmi transfer teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun transferi için futbolcuyla anlaşmaya vardı.

HALİL İLE SIKIŞILDI



Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi. Dervişoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray futbolcu ile el sıkıştı.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray - Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. Baba Dervişoğlu, Galatasaray ile görüşmeye gitti ve transferde önemli bir adım atıldı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Öte yandan oğlunun transferine dair konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Galatasaray ile anlaştık" dedi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARİYERİ



21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı. (Ajansspor)

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