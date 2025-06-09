Galatasaray transferde Liverpool ve Real Madridli yıldızlarla görüşüyor! İşte 4 aday

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan Victor Osimhen transferini bitirmeye çalışırken bir yandan da kaleci transferine odaklandı.

LİSTEDE 4 İSİM VAR

Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü 4 kaleciyle görüşmelerini sürdürüyor. İşte Galatasaray’ın ilgilendiği 4 yıldız ve son durumları...

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MILE SVILAR

Transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Mile Svilar’dı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen Sırp eldivene de Lunin’e verilen rakama yakın bir teklif verilmişti. Ancak Çizme ekibi, oyuncusunu elden çıkarmaya pek sıcak bakmıyor. Fakat Galatasaray cephesi de elini çabuk tutmak istiyor. Bu doğrultuda hem oyuncu hem de kulüp ile yeni bir görüşme yapılacak. En azından bu şekilde Svilar’ın durumu olumlu ya da olumsuz olarak netleşecek.

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JAN OBLAK

Galatasaray’ın kalede görmek istediği isimlerden biri de Jan Oblak’tı. İspanya’nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid’in kalesini koruyan Sloven eldiven, henüz rotasını değiştirmek istemediğini belirtti. Ayrıca İspanyol ekibi de 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarma fikrine sıcak bakmıyor.



ALISSON BECKER

Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan Alisson’dan beklenen yanıt gelmedi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da görev alan Brezilyalı kaleci, Türkiye’ye gelme konusuna sıcak bakmadı. Ayrıca 32 yaşındaki file bekçisinin yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin zora girdiği bilgisine ulaşıldı. Fakat tecrübeli kalecinin her şeye rağmen listede kalması ve ilerleyen dönemlerde yeni bir yoklama yapılabileceği konuşuluyor.

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ANDRIY LUNIN

İspanyol devi Real Madrid’in kalesini koruyan Andriy Lunin hâlâ Cim Bom’un transfer listesinde yer alıyor. Ukranyalı file bekçisi için 20 milyon Euro’ya yakın bir para gözden çıkarılmış durumda. Aslan, Madrid temsilcisine önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacak. Bu teklifin ise satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor. 26 yaşındaki file bekçisi henüz bir karar vermemiş olsa da Real ile görüşmeler hızlanacak.