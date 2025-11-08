Galatasaray transferde krizi fırsata çevirecek! Lookman ve Anguissa kararı

Haberin Devamı

Bir yandan Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, diğer taraftan ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor.

Kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Sarı-Kırmızılılar’da öncelik bir forvet ve orta saha trasferi; adaylar da şimdiden belirlenmiş durumda.

İLK HEDEF LOOKMAN

Teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi’nin ilk hedefi, Atalanta forması giyen forvet Ademola Lookman... Üstelik tam da Cim Bom’un devreye girmeye hazırlandığı dönemde Nijeryalı futbolcuyla büyük bir kriz patladı.

HOCASIYLA GERGİNLİK YAŞADI

Şampiyonlar Ligi’ndeki Marsilya maçında hocası Juric’le kavga eden Lookman, zaten ayrılık planları yaptığı Atalanta’yı tamamen defterden silmiş durumda. İtalyan gazeteleri, Ademola Lookman’ın devre arasında kulüple yolları ayırmasına kesin gözüyle bakıyor.

Yaşanan kavga da 28 yaşındaki forvetin beklenenden çok daha uygun maliyetlerle Atalanta’ya veda edebileceğini gösteriyor. Galatasaraylı yöneticiler, Cim Bom’a yeşil ışık yakan Lookman fırsatını kaçırmamak için İtalya’ya çıkarma hazırlığında.

DİĞER HEDEF ANGUISSA

Galatasaray’ın Serie A’dan diğeri hedefi de Zambo Anguissa. Son dönemde Napoli orta sahasının vazgeçilmez ismi haline gelen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yapacağı yeni kontrat görüşmeleri merakla bekleniyordu.

Corriere dello Sport’un dünkü sayısında yer alan haberlere göre iki tarafın beklentileri arasında uçurum var. Napoli, kesinlikle Anguissa’nın talep ettiği rakamların yanına bile yaklaşmıyor.

GALATASARAY KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEK

Sarı-Kırmızılılar işte bu krizi de fırsata çevirmeye kararlı. Lookman için yapılacak İtalya seferinde Anguissa transferi de masaya yatırılacak. Böylece Osimhen’in ardından Galatasaray ile Napoli arasında bir pazarlık süreci daha başlamış olacak. Mevcut kadrosunda 10 yabancısı bulunan Galatasaray’ın bu transferleri yapabilmek için herhangi bir oyuncusunu göndermesi de gerekmiyor.