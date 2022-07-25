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Galatasaray, transferde kesenin ağzını açtı!

#Transfer#Galatasaray#Evander
Galatasaray, transferde kesenin ağzını açtı

Evander için Midtjylland’a 6 milyon Euro artı bonus önerildi. Yönetim Harit’e önerdiği yıllık ücret miktarını da artırdı.

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G.Saray'da transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın ikinci Avusturya kampına gidecek olması ve yeni sezonun başlamasına az zaman kalması, transfer komitesin elini çabuk tutmaya zorluyor. Son günlerde yapılan transfer görüşmelerinde istediği sonucu alamayan yönetim, teklifleri yükseltme eğilimine geçti.

BEŞ İSİM ALINDI

Transferde şimdiye kadar Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız bir 10 numarayı da kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk özellikle Midtjylland’da oynayan Evander’in alınmasını isterken yönetim de Danimarka ekibine yaptığı teklifi revize etti.

TİMUR'DAN YOĞUN MESAİ

Pazarlıklara 8 milyon Euro’dan başlayan Midtjylland Kulübü’ne Galatasaray 5.5 milyon Euro önermişti. Karşı taraftan ret yanıtı gelirken sarı kırmızılılar bu kez 6 milyon Euro artı bonuslar olarak yeni bir teklif sundu. Henüz olumsuz bir geri dönüş olmazken Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un yoğun mesai harcadığı belirtildi.

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SCHALKE İKNA EDİLDİ

Aslan'da 10 numara mevkii için bir diğer aday Amine Harit... Galatasaray geçen sezon Marsilya’da kiralık oynayan Faslı futbolcu için Schalke ile 5 milyon Euro karşılığında anlaştı ancak beklenmedik bir pürüz ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların önerdiği rakamı yeterli bulmazken transfer görüşmeleri şimdilik çıkmaza girdi

750 BİN EURO'LUK ZAM

Marsilya'da 33 maçta 5 gol atan Harit 4 milyon Euro yıllık ücret isterken G.Saray ilk başta yaptığı 2 milyon Euro’luk teklifi 2 milyon 750 bine çıkardı

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#Transfer#Galatasaray#Evander

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