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Galatasaray transferde ilk teması kurdu! Muslera yerine dev kaleci

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#Galatasaray#Transfer#Noah Atubolu
Galatasaray transferde ilk teması kurdu Muslera yerine dev kaleci
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 10:51

Galatasaray, efsanesi Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdürüyor. Cimbom bu bağlamda yeni rotasını Almanya ekibi Freiburg'da forma giyen Noah Atubolu'ya çevirdi. İşte ayrıntılar...

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Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, takımdan ayrılan Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray transferde ilk teması kurdu Muslera yerine dev kaleci

Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci konusunda adeta ince eleyip sık dokuyor. Listesinde birçok isim yer alan Galatasaray'ın gündemine son olarak Noah Atubolu geldi.

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Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Nijerya asıllı Alman file bekçisi için henüz resmi girişimler başlamasa da aracılar üzerinden fiyat ve durum bilgisi alındı.

Galatasaray transferde ilk teması kurdu Muslera yerine dev kaleci

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Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon 27 resmi maçta Freiburg kalesini korurken, kalesinde 38 gol gördü.

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Galatasaray transferde ilk teması kurdu Muslera yerine dev kaleci

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1.90'lık boyuyla dikkat çeken Atubolu, Almanya U21 takımında 17 kez forma giydi.

 

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#Galatasaray#Transfer#Noah Atubolu

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