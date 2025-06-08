Galatasaray transferde ilk teması kurdu! Muslera yerine dev kaleci

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Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, takımdan ayrılan Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci konusunda adeta ince eleyip sık dokuyor. Listesinde birçok isim yer alan Galatasaray'ın gündemine son olarak Noah Atubolu geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Nijerya asıllı Alman file bekçisi için henüz resmi girişimler başlamasa da aracılar üzerinden fiyat ve durum bilgisi alındı.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon 27 resmi maçta Freiburg kalesini korurken, kalesinde 38 gol gördü.

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1.90'lık boyuyla dikkat çeken Atubolu, Almanya U21 takımında 17 kez forma giydi.