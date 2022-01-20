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Galatasaray transferde ilk sıraya Sinan Bolat'ı koydu! Muslera dönene kadar...

#Galatasaray#Sinan Bolat#Transfer
Galatasaray transferde ilk sıraya Sinan Bolatı koydu Muslera dönene kadar...

Mutlaka bir kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray’da birinci sırada Sinan Bolat bulunuyor.

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Galatasaray’da Fatih Terim’in yerine İspanyol teknik direktör Domenec Torrent’i getiren yönetim, dün de görüşme yapmak üzere dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos’u İstanbul’a getirdi.

Halihazırda Real Madrid ve Manchester City kulüplerine danışmanlık yapan Campos ile yapılan ilk görüşme çok olumlu geçti.

Campos, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını izledikten sonra yönetime bir rapor verecek sonrasında resmi görev alması konusunda yanıtı beklenecek.

ASSUNÇAO İLE FESHEDİLECEK

Sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao için fesih kararı alındı. Genç oyuncu, son resmi görüşmelerin yapılmasının ardından Florya’dan ayrılacak ve Portekiz’in yolunu tutacak.

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Takımdan ayrılacak bir başka oyuncu olan Christian Luyindama ise kiralık olarak Antwerp kulübüne gönderilecek.

Babel için de gelen teklifler değerlendiriliyor. 



HEDEF SİNAN BOLAT

Mutlaka bir kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray’da birinci sırada Sinan Bolat bulunuyor.

Sinan Bolat için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde milli kalecinin yakın zamanda takıma katılması hedefleniyor.

Öte yandan sezon başında GZT Giresunspor’a kiralık olarak giden Okan Kocuk’un sarı kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ise Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray yönetiminden herhangi bir temas olmadığını söyledi.

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#Galatasaray#Sinan Bolat#Transfer

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