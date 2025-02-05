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Galatasaray transferde gaza bastı: Victor Nelsson yerine genç yıldız adayı! İmza planı hazır...

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#GALATASARAY#Anderlecht#Transfer
Galatasaray transferde gaza bastı: Victor Nelsson yerine genç yıldız adayı İmza planı hazır...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 20:11

Kış transfer döneminde Victor Nelsson ile yollarını ayıran Galatasaray, stoper bölgesi için Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki Jan Carlo Simic'i gündemine aldı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu, Morata ve Mario Lemina'nın ardından bir de savunmaya takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki stoper Jan-Carlo Simic'le ilgileniyor.

6 AYDA 35 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray transferde gaza bastı: Victor Nelsson yerine genç yıldız adayı İmza planı hazır...

Sezon başında İtalyan devi Milan'dan Anderlecht'e transfer olan 19 yaşındaki savunmacı, Belçika ekibi ile bu sezon henüz şubat ayında 35 resmi karşılaşmaya ulaştı. Söz konusu bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşayan Sırbistanlı oyuncu, 2 de asist katkısı yaptı.

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#GALATASARAY#Anderlecht#Transfer

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