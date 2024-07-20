Galatasaray transferde atağa kalktı! Guela Doue ve Wendel'de anlaşma tamam

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Sağ bek ve orta sahaya takviye yapma kararı alan Galatasaray, iki yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı. Teknik direktör Okan Buruk’un sağ bek için 1 numaralı tercihi olan Guela Doue’nin kulübü Rennes ile anlaşan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcuyu imza için İstanbul’a davet etti. Bonservisi için 6 milyon Euro garanti para artı 2 milyon Euro da bonus ödecek olan Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Fildişi Sahilli oyuncu yılda 1.2 milyon Euro alacak.

WENDEL iÇiN 16 MiLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray, Zenit’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel’in transferinde de önemli aşama kaydetti. Futbolcu ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Rus kulübü ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Galatasaray’ın, Zenit’in 2020 yılında 20.3 milyon Euro’ya Portekiz’in Sporting takımından aldığı 26 yaşındaki Wendel için 16 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Wendel geçen sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkarken, 4 gol atıp 10 asist yaptı.