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Galatasaray, transfer sihirbazı Luis Campos'u getiriyor

#Transfer#Galatasaray#Luis Campos
Galatasaray, transfer sihirbazı Luis Camposu getiriyor
Adil Demirçubuk

Monaco ve Lille’e yüzlerce milyon Euro kazandıran Portekizli futbol adamıyla anlaştılar. Keşfettiği ucuza aldığı futbolcuları parlatıp astronomik fiyatlara satmasıyla ünlü olan Luis Campos, 2013-2018 arası görev yaptığı Monaco’ya 337 milyon Euro, 2018-2020 arası çalıştığı Lille’e de 170 milyon Euro kazandırdı. Türkiye’den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı da Lille’e götüren Campos, yarın İstanbul’a gelecek.

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Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra futbol şubesini yeniden yapılandırma kararı alan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, keşfedip çok düşük paralara transfer ettiği genç yetenekleri parlatıp, astronomik fiyatlara satma konusunda bir dünya markası olan futbol adamı Luis Campos ile el sıkıştı

Cuma günü detaylar görüşülecek

Yarın İstanbul’a gelecek olan Campos, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı stattan izleyecek. 57 yaşındaki Portekizli futbol adamı, cuma günü sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturup anlaşmanın detaylarını görüşecek. Dünya futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos’un alınacak ve satılacak futbolcuların transferlerinde başkan Elmas ve yönetime danışmanlık yapacağı öğrenildi.

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2004’te Mendes’le çalışmaya başladı

Esasında UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör olan Campos, Portekiz’de vasat takımlarda çalıştıktan sonra 2004’te dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012’de Jose Mourinho’nun isteği üzerine Real Madrid’de scout şefi oldu; bir yıl sonra da Monaco Kulübü’nde transfer operasyonlarının başına getirildi.

Yüzlerce milyon Euro kâr ettirdi

Monaco’da çalıştığı 4 yılda kendisinin keşfedip toplam 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo ve Saint-Maximin, toplam 480 milyon Euro’ya satıldı. Monaco’ya transferden 337,25 milyon Euro kazandıran Campos, 2017’de Lille Kulübü’ne sportif direktör oldu.

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Nicolas Pepe ve Osimhen’i de parlattı

Hünerlerini burada da gösteren Luis Campos’un toplam 54.9 milyon Euro’ya transfer ettiği Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit 225.4 milyon Euro’ya satıldı ve kulüp 170.5 milyon Euro kâr etti. Türkiye’den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı da Lille’e götüren Campos, Aralık 2020’de Fransız kulübünden ayrıdı.

 

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#Transfer#Galatasaray#Luis Campos

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