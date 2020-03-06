Galatasaray Transfer Haberleri | Chaves’ten Marcao'ya sürpriz teklif!
Geçen sezon devre arasında Chaves’ten 4 milyon Euro’ya transfer edilen Marcao’ya İtalya’dan talip var.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves’ten 4 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Marcao’ya İtalya’dan talip çıktı.
Fiorentina, Brezilyalı savunma oyuncusuyla yakından ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre, 23 yaşındaki stoper için Galatasaray’a 5 milyon avroluk bir teklif yapılacak.
Sarı- Kırmızılılar ise bu seviyede bir rakam karşılığında Marcao’yu bırakmaya yanaşmıyor.
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