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GeriFutbol Galatasaray Transfer Haberleri | Chaves’ten Marcao'ya sürpriz teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Galatasaray Transfer Haberleri | Chaves’ten Marcao'ya sürpriz teklif!

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Galatasaray Transfer Haberleri | Chaves’ten Marcao'ya sürpriz teklif!
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Geçen sezon devre arasında Chaves’ten 4 milyon Euro’ya transfer edilen Marcao’ya İtalya’dan talip var.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves’ten 4 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Marcao’ya İtalya’dan talip çıktı.

Fiorentina, Brezilyalı savunma oyuncusuyla yakından ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre, 23 yaşındaki stoper için Galatasaray’a 5 milyon avroluk bir teklif yapılacak.

Sarı- Kırmızılılar ise bu seviyede bir rakam karşılığında Marcao’yu bırakmaya yanaşmıyor.

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