Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızının peşinde!

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde hücum hattını Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren Galatasaray, orta saha ve savunma bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

Portekiz spor gazetesi O Jogo'nun haberine göre; Galatasaray kariyerini BAE ekibi Al Wasl'da sürdüren Trabzonspor'un eski savunmacısı Pedro Malheiro'nun transferini gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların stoper rotasyonundaki eksikliği Singo'yu bu bölgeye kaydırmak suretiyle çözdüğü ve bu nedenle de sağ bek takviyesi yapacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor'un sezon başında 7 milyon dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'a sattığı 25 yaşındaki Portekizli sağ bek, sarı-siyahlı forma altında çıktığı 20 resmi maçta 3 gol - 3 asist üretti.

Haberin Devamı