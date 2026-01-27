×
Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızının peşinde!

#Transfer#Galatasaray#Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 12:32

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Wasl'da forma giyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Pedro Malheiro'nun transferi için düğmeye bastı.

Ara transfer döneminde hücum hattını Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren Galatasaray, orta saha ve savunma bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

Portekiz spor gazetesi O Jogo'nun haberine göre; Galatasaray kariyerini BAE ekibi Al Wasl'da sürdüren Trabzonspor'un eski savunmacısı Pedro Malheiro'nun transferini gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların stoper rotasyonundaki eksikliği Singo'yu bu bölgeye kaydırmak suretiyle çözdüğü ve bu nedenle de sağ bek takviyesi yapacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor'un sezon başında 7 milyon dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'a sattığı 25 yaşındaki Portekizli sağ bek, sarı-siyahlı forma altında çıktığı 20 resmi maçta 3 gol - 3 asist üretti.

