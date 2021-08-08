Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın St. Johnstone ile deplasmanda, Trabzonspor'un Molde ile deplasmanda ve Sivasspor'un Dinamo Batumi ile evinde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. İstanbul'daki ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile deplasmanda oynayacağı maçı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Trabzon'da oynanan mücadele 3-3 eşitlikle bitmişti.
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile oynayacağı rövanş mücadelesini İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Sivasspor deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmıştı.