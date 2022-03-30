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Galatasaray - Trabzonspor U19 maçında sürpriz isimler! Arda Turan, Torrent, Ayhan Akman...

#Arda Turan#Domenec Torrent#Ayhan Akman
Galatasaray - Trabzonspor U19 maçında sürpriz isimler Arda Turan, Torrent, Ayhan Akman...

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan U19 Elit Gelişim Ligi'ndeki mücadeleyi Florya'da birçok önemli isim takip etti. Galatasaray kaptanı Arda Turan saha kenarından, teknik direktör Domenec Torrent ve ekibi de maçı tribünden izledi.

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TFF Elit Gelişim Ligi 15. hafta erteleme maçında Galatasaray U19 Takımı, Trabzonspor U19 Takımı'nı konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Taha Aydınlı, 42. dakikada Umut Erdem ve 90+4'te Özgür Baran Aksaka kaydetti.

FLORYA'DA SÜRPRİZ İSİMLER

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki U19 Florya'da birçok isim takip etti.

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Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan mücadeleyi saha kenarından takip ederken, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcıları tribünden izlediler.

Galatasaray - Trabzonspor U19 maçında sürpriz isimler Arda Turan, Torrent, Ayhan Akman...

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Arda Turan'ın gollerden sonra oyuncuları alkışlayarak destek verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Ayhan Akman da sarı-kırmızılıların formasını giyen oğlu Hamza Akman'ı tribünden takip etti.

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#Arda Turan#Domenec Torrent#Ayhan Akman

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