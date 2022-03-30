Galatasaray - Trabzonspor U19 maçında sürpriz isimler! Arda Turan, Torrent, Ayhan Akman...

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TFF Elit Gelişim Ligi 15. hafta erteleme maçında Galatasaray U19 Takımı, Trabzonspor U19 Takımı'nı konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Taha Aydınlı, 42. dakikada Umut Erdem ve 90+4'te Özgür Baran Aksaka kaydetti.

FLORYA'DA SÜRPRİZ İSİMLER

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki U19 Florya'da birçok isim takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan mücadeleyi saha kenarından takip ederken, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcıları tribünden izlediler.

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Arda Turan'ın gollerden sonra oyuncuları alkışlayarak destek verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Ayhan Akman da sarı-kırmızılıların formasını giyen oğlu Hamza Akman'ı tribünden takip etti.