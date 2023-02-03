Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu! Ali Palabıyık'a maç yok, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar döndü...

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamada, 4 Şubat Cumartesi günü Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçta hakem Zorbay Küçük, 5 Şubat Pazar günü Galatasaray ile Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler, 6 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

KARAOĞLAN İLE ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski yönetimi, ligin 15’inci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada orta hakem olarak görev alan Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçında düdük çalan Erkan Özdamar’a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Karaoğlan ile Özdamar, göreve başlayan yeni MHK tarafından 1 aylık süre sonunda yeniden karşılaşmalara atandı. 6 Şubat Pazartesi günü; Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta Atilla Karaoğlan, Giresunspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmada ise Erkan Özdamar düdük çalacak.

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ALİ PALABIYIK'A MAÇ YOK

Öte yandan Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesinin tartışmalı hakemi Ali Palabıyık'a ise bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

4 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

16:00 Sivasspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

19:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Burak Pakkan)

5 ŞUBAT PAZAR

13:30 İstanbulspor - Alanyaspor (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Hatayspor - Kasımpaşa (Murat Erdoğan)

19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

6 ŞUBAT PAZARTESİ

17:00 Ümraniyespor - Adana Demirspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Fenerbahçe - Konyaspor (Atilla Karaoğlan)

20:00 Giresunspor - Kayserispor (Erkan Özdamar)