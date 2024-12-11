Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak. Sivasspor - Galatasaray maçını yöneten Turgut Doman'a ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta görev verilmedi.

Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

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21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam