Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz konuk! Omar Elabdellaoui tribünde karşılaşmayı takip etti

Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynadığı Süper Lig 36. hafta mücadelesinde tribünde sürpriz bir isim vardı.

Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kazanın ardından yaralanan ve gözlerinde ciddi hasar oluşan Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı takımın Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

DONK VE ONYEKURU DA TRİBÜNDEYDİ

Tecrübeli oyuncunun gözünde güneş gözlüğü olması dikkat çekti.

Omar ile birlikte sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ve cezalı olan Ryan Donk da tribünden maçı izledi. 3 futbolcunun birbiriyle sık sık sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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