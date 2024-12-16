Galatasaray - Trabzonspor maçında tartışma yaratan kararlar! Kırmızı kart, gol iptali itirazı ve penaltı...

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşılaştığı mücadelede hakem kararları tartışma yarattı.

Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarısında Yunus Akgün ile Muhammed Cham arasındaki pozisyonun ardından kırmızı tartışmaları yaşandı.

Yunus Akgün'ün Muhammed Cham'a dirsek attığını belirten bordo mavili taraftarlar, hakem Kadir Sağlam'ın devam kararını sosyal medyada eleştirdi.

Trabzonspor Kulübü ise ilk devrenin son düdüğüyle birlikte hakem kararlarını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadelerine yer verildi.

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ÜÇÜNCÜ GOL ÖNCESİ TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?

Trabzonspor'un Ozan Tufan'la bulduğu üçüncü gol öncesinde topun oyun alanı dışından çevrilip çevrilmediği konusu tartışma yarattı.

Galatasaraylı futbolcular, 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesinde Eren Elmalı'nın topu dışarıdan çevirdiğini belirtip itirazda bulundu.

VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını belirterek orta noktayı gösterdi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 62. dakikada penaltı kazanırken bordo mavili oyuncular itiraz etti.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Sarı kırmızılı oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi ve hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulundu.

Kadir Sağlam 'penaltı yok' işareti yaparken 1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak'tan inceleme tavsiyesi geldi.

Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi ve topun başına gelen Michy Batshuayi skoru eşitledi.