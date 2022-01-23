Galatasaray-Trabzonspor maçında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji'den uyarı

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Yoğun kar yağışı ülke çapında etkisini göstermeye devam ederken Galatasaray-Trabzonspor maçının son durumu merak ediliyor.

Bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşması için de kar uyarısı yapıldı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı saatinde kar yağışı olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

GEÇEN HAFTA 2 MAÇ ERTELENDİ

Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

18 Ocak Salı günü oynanan Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi oynanmış ancak ikinci devresi yoğun yağış nedeniyle devam etmemişti. Ertesi güne ertelenen mücadele, kar yağışının sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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22. haftada ertelenen bir diğer maç, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı olmuştu. 19 Ocak Çarşamba günü başlayan maç, 23. dakikada kötü hava koşulları nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti.

YAĞIŞLAR BEŞİKTAŞ'I DA ETKİLEDİ

23. hafta mücadelesini 21 Ocak Cuma günü oynayacak olan ve Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibinin Gaziantep FK maçının ertelenmesi nedeniyle maçını bir sonraki gün oynamak zorunda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'da oynandı.(Ajansspor)