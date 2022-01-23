Galatasaray-Trabzonspor maçında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji'den uyarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Putinin gizli planı deşifre olduPutin'in gizli planı deşifre oldu#Rusya
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Günlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecekGünlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecek!#Peru
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
Kırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal ettiKırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal etti #Yeni Zelanda
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Nilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam olduNilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam oldu!#Nilgün Türksever
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray-Trabzonspor maçında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji'den uyarı

#Galatasaray#Trabzonspor#Kar Yağışı
Galatasaray-Trabzonspor maçında kar yağışı olacak mı Meteorolojiden uyarı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçı için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Haberin Devamı

Yoğun kar yağışı ülke çapında etkisini göstermeye devam ederken Galatasaray-Trabzonspor maçının son durumu merak ediliyor.

Bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşması için de kar uyarısı yapıldı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı saatinde kar yağışı olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

GEÇEN HAFTA 2 MAÇ ERTELENDİ

Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

18 Ocak Salı günü oynanan Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi oynanmış ancak ikinci devresi yoğun yağış nedeniyle devam etmemişti. Ertesi güne ertelenen mücadele, kar yağışının sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Haberin Devamı

22. haftada ertelenen bir diğer maç, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı olmuştu. 19 Ocak Çarşamba günü başlayan maç, 23. dakikada kötü hava koşulları nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti.

YAĞIŞLAR BEŞİKTAŞ'I DA ETKİLEDİ

23. hafta mücadelesini 21 Ocak Cuma günü oynayacak olan ve Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibinin Gaziantep FK maçının ertelenmesi nedeniyle maçını bir sonraki gün oynamak zorunda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'da oynandı.(Ajansspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Trabzonspor#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe