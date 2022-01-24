Galatasaray-Trabzonspor maçında GS TV spikerleri yıkıldı! Visca'nın golü sonrası...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği dev maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin Visca ile bulduğu gol sonrası Galatasaray TV spikerleri büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Taylan Antalyalı'nın hatasının ardından topla buluşan Visca topu ağlara gönderirken, mücadelenin yayınını yapan GS TV'de, gelen sonrası büyük şok yaşandı.
Spikerler Deniz Gülen ve Serbay Şenkal, Visca'nın golü sonrası üzüntülerine engel olmazken, gol öncesi hata yapan Taylan Antalyalı'ya tepkilerini dile getirdiler.