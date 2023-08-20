Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi?

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın hakemi Attila Karaoğlan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

BOEY'İN POZİSYONU PENALTI MI?

Galatasaray, 20. dakikada Sacha Boey-Trezguet mücadelesinden penaltı beklerken Bahattin Duran, pozisyon hakkında "Çok sert bir dirsek yok. Ancak Trezeguet sağ dirseğini kural dışı kaldırıyor ve vuruyor. Penaltı ve sarı kart" dedi.

Deniz Çoban ise "Penaltı olmalıydı. Sarı çıkmalıydı" ifadelerini kullandı. Bülent Yıldırım, "Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi gerekirdi." şeklinde görüş bildirdi.

GALATASARAY'IN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin ilk golünden önce Bakasetas'a faul olup olmadığını da değerlendiren yorumcular şöyle değerlendirdi:

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Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Bu pozisyon temiz.

Deniz Çoban: Gol kararı verilmesi doğru. VAR da karışamaz.

Bülent Yıldırım: Lucas Torreira topa hamle yapıyor. İki ayağı üzerinden kontrollü geliyor. Hakem ve VAR için yapacak bir şey yok. Gol doğru karar.

KOUBELIS İKİNCİ SARI GÖRMELİ MİYDİ?

Bahattin Duran: Zamanlama hatası var. Ayağının ucuna basması ikinci sarı için yeterli değil.

Deniz Çoban: Burada ikinci sarı çıkmalıydı. Oyuncu şiddetin ölçüsünü kaçırdı.

Bülent Yıldırım: Burada Kourbelis topla oynamak istedi, topu Torreira çaldı. Hamle yaptı ve ayağını yere koyacak. Buna kart çıkmaz.