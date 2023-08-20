×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 09:09

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar değerlendirdi. Hakem yorumcuları, önemli kararları değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın hakemi Attila Karaoğlan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor maçı sonrası Galatasaray iddiası ve Mauro Icardi övgüsü: Hepsini yener, yine hayran bıraktıTrabzonspor maçı sonrası Galatasaray iddiası ve Mauro Icardi övgüsü: 'Hepsini yener, yine hayran bıraktı'Haberi görüntüle

BOEY'İN POZİSYONU PENALTI MI?

Galatasaray, 20. dakikada Sacha Boey-Trezguet mücadelesinden penaltı beklerken Bahattin Duran, pozisyon hakkında "Çok sert bir dirsek yok. Ancak Trezeguet sağ dirseğini kural dışı kaldırıyor ve vuruyor. Penaltı ve sarı kart" dedi.

Deniz Çoban ise "Penaltı olmalıydı. Sarı çıkmalıydı" ifadelerini kullandı. Bülent Yıldırım, "Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi gerekirdi." şeklinde görüş bildirdi.

Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi

GALATASARAY'IN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin ilk golünden önce Bakasetas'a faul olup olmadığını da değerlendiren yorumcular şöyle değerlendirdi:

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Bu pozisyon temiz.

Deniz Çoban: Gol kararı verilmesi doğru. VAR da karışamaz.

Bülent Yıldırım: Lucas Torreira topa hamle yapıyor. İki ayağı üzerinden kontrollü geliyor. Hakem ve VAR için yapacak bir şey yok. Gol doğru karar.

Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi

KOUBELIS İKİNCİ SARI GÖRMELİ MİYDİ?

Bahattin Duran: Zamanlama hatası var. Ayağının ucuna basması ikinci sarı için yeterli değil.

Deniz Çoban: Burada ikinci sarı çıkmalıydı. Oyuncu şiddetin ölçüsünü kaçırdı.

Bülent Yıldırım: Burada Kourbelis topla oynamak istedi, topu Torreira çaldı. Hamle yaptı ve ayağını yere koyacak. Buna kart çıkmaz.

Galatasaray-Trabzonspor maçında çok konuşulan kararlar Penaltı itirazı, gol iptal edilmeli miydi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!