Galatasaray - Trabzonspor maçında 2 kez sakatlanan Uğurcan Çakır korkuttu

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede bordo-mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır korkuttu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden Uğurcan, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Bordo-mavili sağlık ekibi milli oyuncunun tedavisini yaptı ve Uğurcan maça devam etti.

Dakikalar 19'u gösterirken Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nüksetti. Sağlık ekipleri yeniden sahaya girerek milli kalecinin dizine bandaj uyguladı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Uğurcan mücadeleye devam etti.

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