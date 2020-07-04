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Haber Giriş: 04.07.2020 - 19:50,Son Güncelleme:

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır!

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Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır!
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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