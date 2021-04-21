Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ile Trabzonspor 131. randevuda..

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 59, Trabzonspor 43 kez kazandı. 47 yıllık rekabette Galatasaray 170, Trabzonspor 146 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Spors 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGDE 131. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.

İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

TRABZONSPOR SARI-KIRMIZILI TAKIM KARŞISINDA KÖTÜ GİDİŞATINI SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

BÜYÜK MAÇLARDA TEK GALİBİYET

Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.

Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

İSTATİSTİKLER

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı en son 2015/16 Süper Lig sezonunda duble yaptı. Geçen sezon Galatasaray'a konuk olduğu Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, en son 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında rakibini dış sahada üst üste iki kere mağlup etti. Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçının sadece ikisi berabere biterken; bu iki beraberlik de 2011/12 sezonunda İstanbul'da oynanan iki karşılaşmada yaşandı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray, iç sahada en son Ekim-Aralık 2018 arasında daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadı. Son dört Süper Lig maçından birer puanla ayrılan Trabzonspor, en son Aralık 2017-Şubat 2018 arasında üst üste beş beraberlik aldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi ancak son üç dış saha karşılaşmasından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, 2011/12'den bu yana Galatasaray formasıyla iki Trabzonspor maçında da gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Galatasaray formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı sayıda golü daha önceki 19 karşılaşmanın toplamında atabilmişti. Galatasaray'a karşı forma giydiği ilk iki Süper Lig maçında dört gole katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, sonraki üç karşılaşmada tabela katkısı yapamadı. Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a konuk olduğu 10 maçın sadece birini kazanan Abdullah Avcı, tek galibiyetini 2016/17 sezonunda Başakşehir'in başındayken aldı.

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