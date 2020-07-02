Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'de 30. hafta maçıyla karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de maça kısa bir süre kala teknik çalışmalarına devam ediyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Galatasaray ile Trabzonspor 5 Temmuz Pazar günü 21.00'da mücadele edecek. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

EV SAHİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

LEMİNA'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.