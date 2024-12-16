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Galatasaray - Trabzonspor maçı, Süper Lig’in 16. hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlere seyir zevki yüksek anlar yaşatacak. Ligde bu sezonki başarı grafiğiyle dikkat çeken Galatasaray, tam 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlikle liderliğini sürdürüyor. Bu akşam, ev sahibi olarak RAMS Park’ta Trabzonspor’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, ligdeki yenilgisiz unvanını korumak ve rakipleriyle arasındaki farkı artırmak istiyor. Ancak, bu kritik karşılaşmaya Galatasaray eksiklerle çıkacak. Sarı Kırmızılı ekipte, cezalı Metehan ve sakatlıkları süren Icardi ile Barış Alper forma giyemeyecek. Ayrıca, hafif sakatlıkları bulunan Sanchez ve Osimhen’in de riske edilmemesi bekleniyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve önemli detaylar

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GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ligin geride kalan bölümünde 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve ligdeki yenilgisiz tek takım olan Aslan hem bu serisini sürdürmek hem de rakipleriyle arasındaki farkı korumak için sahaya çıkacak. Galatasaray’da cezalı Metehan ile sakatlıkları süren İcardi ve Barış Alper forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Sanchez ve Osimhen’in de riske edilmesi beklenmiyor.

TRABZON’DA EKSiK ÇOK

Cimbom Süper Lig’de Trabzonspor’a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Konuk takımda ise Savic, Okay, Serkan, Arif ve Hüseyin forma giyemeyecek. Savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi ve Batagov’un oynaması bekleniyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren bordo mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER