Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maça saatler kala Trabzonspor'da ayrılık! Muhtemel 11'ler...

Haberin Devamı

Galatasaray, Trabzonspor karşısında galibiyet elde ederek liderlik pozisyonunu korumayı amaçlayacak. 3 puan elde etmesi halinde 54 puanla zirvedeki yerini koruyacak olan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumaya devam edecek. Maça saatler kala Trabzonspor'dan gelen ayrılık haberi muhtemel 11'i değiştirdi. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi son gelişmeler, istaistikler ve muhtemel 11 bilgileri

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Haberin Devamı

Karşılaşmanın VAR hakeminin Alper Ulusoy olacağı açıklandı.

MAÇA SAATLER KALA TRABZONSPOR'DA AYRILIK!

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oluyor.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme sonrası maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Yusuf Yazıcı(Bardhi), Doğucan, Bakasetas, Naci, Gomez

G.Saray-Trabzon karşılaşması topa sahip olmayı ve şut çekmeyi seven iki ekibin randevusuna sahne olacak. Son 14 maçını kazanarak rekor kıran lider Galatasaray ve geçen sezon rekorları alt üst eden son şampiyon Trabzonspor hücumcu kimlikleri ile öne çıkan, oyunu domine eden takımlar. Öyle ki Fırtına’nın bu sezon 1 tek bile kontratak golü yok. Bu da futbol severlere keyifli bir maç vaat ediyor.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak maç Süper Lig’de topa en çok sahip olan ve en iyi hücum eden ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek. Okan Buruk’un Aslan’ı ve Abdullah Avcı’nın Fırtına’sı topa hakim olmayı seven takımlar... Trabzon %56.5 ile bu alanda lig üçüncüsü, G.Saray ise %55.2 ile lig beşincisi... Bu oranlar içeride dışarıda yaklaşık olarak aynı. İki ekibin bugün top paylaşımını nasıl yapacağı merak konusu...

KALEYi TUTTURMADA iLK iKiDELER

İki takımın bir diğer ortak özellikleri çok şut çekmeyi severken kalesine fazla şut izni vermemesi. Fenerbahçe’nin ardından en golcü (45) ikinci takım olan Galatasaray maç başına 18.1 ile Süper Lig’de rakip kaleye en çok şut çeken ekip... Trabzonspor da 16.1 ile beşinci. Bu şutların kaleyi tutma oranına bakarsak Aslan burada da lider (7.3), Trabzonspor’un ise hemen arkasında (5.9) olduğunu görüyoruz. Ancak Fırtına 33 kez ağları sarsabildiği için bitiricilik sıkıntısı kendisini gösteriyor.

Haberin Devamı

GALATASARAY AÇIK OYUNDA ÜSTÜN

Gol türlerine bakacak olursak Galatasaray’ın açık oyunda daha çok gol bulduğu görülüyor. Okan Buruk’un takımı 46 golün 4’ünü rakibin kendi kalesine atmasıyla bulurken kalan 42’nin sadece 10’u duran toplardan geldi. Trabzonspor duran toplar hariç 19 kez gol bulabilirken bordo mavililerin hiç kontratak golü bulmaması dikkat çekici bir istatistik. Bu rakam G.Saray’da ise 2. Trabzon’un rakipleri 1 kez kaleyi şaşırken G.Saray penaltı gollerinde 9-5 önde.

BiRi SOL DiĞERi SAĞI SEViYOR

Trabzonspor 21 maçta kalesine maç başına 10.4 şuta izin verirken bu alanda üçüncü sırada. G.Saray da 11.3 ile beşinci basamağı tutmuş durumda. Zaten Aslan halihazırda ligin en az gol (16) yiyen takımı. Hücum yönlerine bakıldığında her iki ekibin de kanatları tercih ettiği görülüyor. Galatasaray yüzde 37 ile sağı daha çok kullanırken Trabzonspor yüzde 38 ile solu tercih ediyor.

Haberin Devamı

ASLAN YENi REKOR PEŞiNDE

Sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı’ndaki randevusu 19.00’da başlayacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği maç öncesi G.Saray’da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor’da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.

11 KEZ KALESiNi KAPATTI AMA...

İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.

Haberin Devamı

REKABETTE AVCI 8-1 ÖNDE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı’nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk’un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE YAYIN

Türkiye’de beIN Sports’tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100’den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.

EREN, ABDÜLKADİR VE BARTRA KAFİLEDE



Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, Trabzon Havalimanında kendilerini bekleyen özel uçakla saat 16.00da İstanbul'a gitti. Bordo mavililerin kafilesinde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Hamsik, Visca, Peres, Serkan ile genç oyunculardan Taha ve kaleci Kağan yer almadı. Antalyaspor maçında sakatlanan Bartra, Abdülkadir ve Eren ile son antrenmana çıkarılmayarak dinlendirilen Bakasetas ise Galatasaray kafilesine dahil edildi.



Trabzonspor'un 23 kişinden oluşan Galatasaray kafilesinde şu oyuncular yer aldı:



Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Jean Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Mountassir Lahtimi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar