Canlı anlatım: Galatasaray Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 1-1 TRABZONSPOR

GOL: 1' Maxi Gomez, 18' Mertens

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

YEDEKLER: Okan, Midtsjö, Yunus, Gomis, Berkan, Kaan, Rashica, Emin, Mata, Kazımcan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Gomez.

YEDEKLER: Muhammet Taha, Hüseyin, Bartra, Arif, Doğucan, Gbamin, Bardhi, Naci, Yusuf, Umut

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.

Haberin Devamı

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPOR'DA AYRILIK! KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, bugünkü Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın transfer teklifini kabul ettiği için Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gidecek. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleyen forvet, yaşanan sürpriz gelişme sonrası maç kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

G.Saray-Trabzon karşılaşması topa sahip olmayı ve şut çekmeyi seven iki ekibin randevusuna sahne olacak. Son 14 maçını kazanarak rekor kıran lider Galatasaray ve geçen sezon rekorları alt üst eden son şampiyon Trabzonspor hücumcu kimlikleri ile öne çıkan, oyunu domine eden takımlar. Öyle ki Fırtına’nın bu sezon 1 tek bile kontratak golü yok. Bu da futbol severlere keyifli bir maç vaat ediyor.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak maç Süper Lig’de topa en çok sahip olan ve en iyi hücum eden ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek. Okan Buruk’un Aslan’ı ve Abdullah Avcı’nın Fırtına’sı topa hakim olmayı seven takımlar... Trabzon %56.5 ile bu alanda lig üçüncüsü, G.Saray ise %55.2 ile lig beşincisi... Bu oranlar içeride dışarıda yaklaşık olarak aynı. İki ekibin bugün top paylaşımını nasıl yapacağı merak konusu...

KALEYi TUTTURMADA iLK iKiDELER

İki takımın bir diğer ortak özellikleri çok şut çekmeyi severken kalesine fazla şut izni vermemesi. Fenerbahçe’nin ardından en golcü (45) ikinci takım olan Galatasaray maç başına 18.1 ile Süper Lig’de rakip kaleye en çok şut çeken ekip... Trabzonspor da 16.1 ile beşinci. Bu şutların kaleyi tutma oranına bakarsak Aslan burada da lider (7.3), Trabzonspor’un ise hemen arkasında (5.9) olduğunu görüyoruz. Ancak Fırtına 33 kez ağları sarsabildiği için bitiricilik sıkıntısı kendisini gösteriyor.

Haberin Devamı

GALATASARAY AÇIK OYUNDA ÜSTÜN

Gol türlerine bakacak olursak Galatasaray’ın açık oyunda daha çok gol bulduğu görülüyor. Okan Buruk’un takımı 46 golün 4’ünü rakibin kendi kalesine atmasıyla bulurken kalan 42’nin sadece 10’u duran toplardan geldi. Trabzonspor duran toplar hariç 19 kez gol bulabilirken bordo mavililerin hiç kontratak golü bulmaması dikkat çekici bir istatistik. Bu rakam G.Saray’da ise 2. Trabzon’un rakipleri 1 kez kaleyi şaşırken G.Saray penaltı gollerinde 9-5 önde.

BiRi SOL DiĞERi SAĞI SEViYOR

Trabzonspor 21 maçta kalesine maç başına 10.4 şuta izin verirken bu alanda üçüncü sırada. G.Saray da 11.3 ile beşinci basamağı tutmuş durumda. Zaten Aslan halihazırda ligin en az gol (16) yiyen takımı. Hücum yönlerine bakıldığında her iki ekibin de kanatları tercih ettiği görülüyor. Galatasaray yüzde 37 ile sağı daha çok kullanırken Trabzonspor yüzde 38 ile solu tercih ediyor.

Haberin Devamı

ASLAN YENi REKOR PEŞiNDE

Sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı’ndaki randevusu 19.00’da başlayacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği maç öncesi G.Saray’da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor’da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.

11 KEZ KALESiNi KAPATTI AMA...

İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.

Haberin Devamı

REKABETTE AVCI 8-1 ÖNDE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı’nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk’un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE YAYIN

Türkiye’de beIN Sports’tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100’den fazla ülkede ekranlara geliyor. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştiriliyor.