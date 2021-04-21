Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Trabzonspor maçı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı bitti

Galatasaray: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ONYEKURU ŞOKU!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Henry Onyekuru sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

LUYİNDAMA TAKIMIN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini değerlendirdi.



Eşi Ornella Luyindama ile GS TV'de yer alan "Sarayın Yıldızları" programına katılan Luyindama, takımdaki arkadaşlığa değinerek, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor." dedi.



Teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Luyindama, "Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak." ifadelerini kullandı.



Savunmada beraber oynadığı Marcao ile uyumlu ikili olduklarını vurgulayan Luyindama, "Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz. Adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eşi Ornella ile tanışma hikayelerini anlatan Luyindama, "Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık." diye konuştu.



Ornella Luyindama da eşinin maçlarını izlediğini belirterek, "Maçtan önce onu cesaretlendiriyorum. Maçtan sonra da aynı şekilde maçtan da değerlendirme yapıyoruz. Eğer hata yaptıysa, yaptığı hata hakkında da konuşuruz." derken Christian Luyindama da "Ornella çok iyi bir eş. Çünkü maçlardan önce cesaretlendiriyor ve sonrasında da yine tavsiyelerini veriyor. İyi bir eşin de bu şekilde yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Süper Ligin 36ncı haftasında deplasmanda Galatasaraya konuk olacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Süper Ligde son 4 maçını beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, deplasmanda Galatasaraya konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Türk Telekom Stadyumunda saat 19.00da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



5 DERBİNİN 4ÜNÜ KAYBETTİ



Trabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaşa 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.



11'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR



Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi Yunusun sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Hugonun yanı sıra tedavileri tamamlanan Ekuban ile Afobenin de takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcının, ligde son olarak Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın 11inden farklı olarak Galatasaray karşısında savunmada Hosseininin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Hugoya, orta sahada Bakerin yerine Berata ve hücum hattında da cezalı Yusufun yerine sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanan Ekubana forma vermesi bekleniyor.

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