Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi.



Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırda yer aldı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Onyekuru krizi



Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Kulübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı.



İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.



Galatasaray'da önemli eksikler



Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao'nun durumları bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.



Galatasaray'da sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.



Dört futbolcu kart cezası sınırında



Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

Son 5 maçını kazanamadı



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

129. Randevu



İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.



Ligde de Galatasaray önde



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.



Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.



Son maçlarda Trabzonspor üstün



Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.



İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.



İstanbul'daki lig maçları



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.



İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.



Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.



Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.