Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? İstatistiki bilgiler

Trabzonspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de ulusal derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray karşısında 134'üncü kez mücadele edecek olan Trabzonspor, bu mücadeleden galip ayrılarak liderlik pozisyonunu kaybetmemeyi hedefleyecek. Galatasaray karşısında çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrılan Trabzonspor, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Peki, kritik geçmesi beklenen Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİNCİ BÜYÜK MAÇI OLACAK



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak.



Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.



Karadeniz ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



SAHASINDA GALİBİYETİ YOK



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi.



Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak.



En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.



Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.



Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.



82 PUANLI SEZONDAN İYİ BAŞLANGIÇ



Trabzonspor, ilk 3 haftalar itibarıyla bu sezon, 82 puan topladığı 2010-2011'den daha iyi bir başlangıç yaptı.



Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla Bursaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.



GEÇEN SEZONDAN ÇOK FARKLI



Trabzonspor, geçen sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplamış ve ligde 12. sırada yer almıştı.



Karadeniz ekibi, haftayı galibiyetle kapatması halinde 12 puana ulaşacak ve geçen sezona 4 haftada 7 puanlık da bir fark atmış olacak.